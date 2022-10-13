بيلاروسيا: ممارسات الغرب في تدبير الانقلابات قد تفجر حربا عالمية ثالثة

قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، إن ممارسات الغرب في تدبير الانقلابات قد تفجر حربا عالمية ثالثة، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

مخاوف من انضمام بيلاروسيا للعملية العسكرية

في غضون ذلك، أثارت التصريحات التي أدلى بها الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو نهاية هذا الأسبوع، مخاوف من أن جيشه قد ينضم إلى القوات الروسية في العملية العسكرية التي تشنها في الأراضي الأوكرانية.

ويشار إلى أنّ روسيا استخدمت الأراضي البيلاروسية كقاعدة انطلاق لإرسال القوات والصواريخ إلى أوكرانيا، ويقول المحللون إنه إذا تورط الجيش البيلاروسي الصغير وعديم الخبرة في العملية العسكرية، فقد تساعد القوات الإضافية موسكو في قطع بعض ممرات النقل الرئيسية، ولكن من المحتمل ألا تعزز بشكل كبير قدرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ساحة المعركة.