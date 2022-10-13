التحقيق في حادث مصرع 4 فتيات وإصابة 13 شخصا جراء اصطدام سيارتين بالعياط

تجري النيابة العامة تحقيقاتها في حادث مصرع 4 فتيات وإصابة 13 شخصا، جراء تصادم سيارتين بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة.

وأمرت جهات التحقيق بسرعة التحريات في الواقعة، وإجراء كشف مخدرات لسائقي السيارتين المتسببتين في الحادث، كما استمعت إلى أقوال شهود العيان.

تفاصيل حادث العياط

تفاصيل ذلك الحادث الذي شهدته منطقة العياط، كانت بدايته بلاغ إلى رجال الشرطة يفيد وقوع حادث تصادم بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي اتجاه القاهرة.

وبالانتقال والفحص، تبين وجود سقوط مصابين وضحايا جراء تصادم بين سيارتين ربع نقل، يقودها شاب 33 سنة، وبجانبه عامـل 31 سنة، مصابان بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ويستقلها بالصندوق الخلفي 15 سيدة من العاملين بالمزارع، تتراوح أعمارهم بين 16 و25 سنة، وسيارة نصف نقل محملة بألواح خشب، يقودها شاب عمره 32 سنة.

عجلة القيادة اختلت في يد سائق السيارة الأولى

وأشارت التحريات إلى أنه أثناء سير السيارة الأولى، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، واصطدمت بالثانية من الخلف، ما أسفر عن وفاة 4 فتيات من محافظة بني سويف، بسبب إصابتهم بكسور متفرقة في الجسم.

وأصيب في الحادث 13 شخصًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بالإضافة إلى حدوث تلفيات بالسيارتين، حيث جرى نقل الجثامين إلى مستشفى العياط المركزي، والمصابين إلى مستشفيات الهرم والفيوم العام.

وتم إزالة آثار الحادث، والتحفظ على السيارتين وقائد السيارة المتسببة في الحادث، وبمواجهته أيد ما جاء بالفحص، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.