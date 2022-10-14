كم ستنفق الأسر الأمريكية على الوقود شتاء؟.. «معلومات الطاقة» تجيب

كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن توقعاتها للوقود الشتوي 2022-2023، قائلة إنها تتوقع أن تظل المخزونات أقل من متوسط ​​خمس سنوات لزيت التدفئة والبروبان طوال هذا الشتاء، مدفوعًا بتخفيضات في طاقة التكرير الأمريكية والطلب القوي المرتبط بالتدفئة.

%4 زيادة في الفاتورة

أضافت إدارة معلومات الطاقة في تقرير: «نتوقع أن تنفق 4% من الأسر الأمريكية التي تستخدم زيت التدفئة كوقود أولي للتدفئة الأماكن حوالي 2350 دولارًا في المتوسط ​​هذا الشتاء، بزيادة 27% عن الشتاء الماضي».

520 جالونا

لا يقتصر الأمر على ارتفاع أسعار زيت التدفئة بالتجزئة، بل يجب أن يرتفع الاستهلاك هذا الشتاء، حسبما تقول إدارة معلومات الطاقة: «نتوقع أن تستهلك الأسرة الأمريكية المتوسطة حوالي 520 جالونًا من زيت التدفئة هذا الشتاء، بزيادة 9% مقارنة بالشتاء الماضي، وهو ما يعكس توقعات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) بشتاء أكثر برود».

الغاز الروسي

وتابعت: يتم استهلاك زيت التدفئة بشكل أساسي على ساحل المحيط الأطلسي بالولايات المتحدة، فحوالي 18% من الأسر في هذه المنطقة تستخدم زيت التدفئة كوقود أولي لتدفئة الأماكن، بانخفاض عن 25% قبل عقد من الزمن، موضحة أن انخفاض شحنات الغاز الطبيعي من روسيا يمكن أن يساهم أيضًا في خفض إمدادات الوقود المقطر.

الحظر الأوروبي

أوضحت: «مع التنفيذ الوشيك لحظر الاتحاد الأوروبي على المنتجات البترولية الروسية في فبراير 2023، فإن احتمال تحول الوقود المتزايد من الغاز الطبيعي إلى نواتج التقطير يمثل مصدرًا أكبر لعدم اليقين بشأن الأسعار مقارنة بالسنوات السابقة، حيث كانت روسيا أيضًا موردًا رئيسيًا للديزل لأوروبا قبل غزوها لأوكرانيا».