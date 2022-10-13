«الطاقة الأمريكية» تتوقع تراجع سعر النفط إلى 94.58 دولار في 2023

خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها للإنتاج العالمي للسوائل البترولية لعام 2023 بمقدار 600 ألف برميل في اليوم إلى 100.7 مليون برميل في اليوم، وخفضت توقعات الاستهلاك العالمي بمقدار 500 ألف برميل في اليوم إلى 101.03 مليون برميل في اليوم.

إنتاج أوبك من الخام

في توقعات الطاقة قصيرة الأجل، قالت إدارة معلومات الطاقة في تقرير، إن إنتاج أوبك من الخام سيبلغ متوسطه 28.6 مليون برميل في اليوم خلال الربع الرابع من عام 2022 والربع الأول من عام 2023، انخفاضًا من 29.6 مليون برميل في اليوم في سبتمبر، بعد إعلان المنظمة عن 2 مليون برميل في اليوم.

ارتفاع إنتاج أوبك الخام

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة ارتفاع إنتاج أوبك الخام بحلول منتصف العام، ليصل متوسط ​​عام 2023 إلى 28.85 مليون برميل في اليوم، بارتفاع طفيف من 28.58 مليون برميل في اليوم في عام 2022، وأن يبلغ متوسط ​​إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام 12.4 مليون برميل في اليوم في عام 2023، ارتفاعًا من 11.7 مليون برميل في اليوم في عام 2022.

خام برنت بـ94.58 دولار

تقرير إدارة معلومات الطاقة يردد صدى تخفيض مماثل للطلب من قبل «أوبك» في 12 أكتوبر، حيث ترى كتلة المنتجين الآن أن الاستهلاك هذا العام أقل من 100 مليون برميل في اليوم للمرة الأولى منذ أغسطس 2021، وبناءً على الانخفاض في الاستهلاك المتوقع، خفضت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لسعر خام برنت لعام 2023 إلى 94.58 دولارًا للبرميل من توقعاتها السابقة البالغة 96.91 دولار للبرميل، وخفضت توقعاتها لسعر خام غرب تكساس الوسيط لعام 2023 إلى 88.58 دولار للبرميل من 90.91 دولار للبرميل.

أسعار البنزين

في حين رفعت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لسعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة لعام 2022 إلى 4.03 دولار للبرميل من 3.98 دولار للبرميل، فقد أبقت على توقعاتها لعام 2023 للبنزين والديزل بالتجزئة دون تغيير إلى حد كبير، وتوقعت إدارة معلومات الطاقة أن يبلغ متوسط ​​أسعار الديزل للبيع بالتجزئة في الولايات المتحدة 4.29 دولارًا للبرميل في عام 2023، انخفاضًا من 4.97 دولار للبرميل في عام 2022، قائلة إن انخفاض المخزونات والمخاطر الجيوسياسية يمكن أن يساعد في رفع تكاليف زيت التدفئة هذا الشتاء.