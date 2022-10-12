أسعار النفط تواصل التراجع للجلسة الثالثة على التوالي

تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم، للجلسة الثالثة على التوالي، مع التوقعات الاقتصادية القاتمة، وقوة الدولار التي فاقت مخاوف الإمدادات الناجمة عن خفض «أوبك +» الأسبوع الماضي لهدف الإنتاج، بحسب «رويترز».

الأسعار تتراجع

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.57%، عند 92.81 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.9% إلى 87.60 دولار.

صندوق النقد الدولي يحث البنوك المركزية

وحث صندوق النقد الدولي البنوك المركزية أيضًا على مواصلة معركتها ضد التضخم حتى مع قلق المستثمرين من أن صناع السياسة، يتسببون في حدوث انكماش اقتصادي حاد من خلال زيادة تكاليف الاقتراض بسرعة كبيرة ومرتفعة للغاية.

تشديد السياسة النقدية

قالت لوريتا ميستر، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيحتاج إلى المضي قدمًا في تشديد السياسة النقدية لأنه لم يسيطر على التضخم بعد.

البنك المركزي البريطاني

وارتفع الدولار على نطاق واسع، بعد أن طلب مسؤول كبير في بنك إنجلترا من مديري صناديق التقاعد إنهاء إعادة موازنة مراكزهم بحلول يوم الجمعة، حيث من المقرر أن ينهي البنك المركزي البريطاني برنامج شراء السندات.

سوق النفط تتعرض لضغوط

وتتعرض سوق النفط أيضًا لضغوط من خلال تشديد قيود COVID-19 في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

عززت المدن الصينية الكبرى، بما في ذلك شنغهاي وشنتشن، اختبارات COVID-19 وشددت القيود بعد أن ارتفعت الإصابات إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس.

قال محللو ANZ Research في مذكرة: «تشير السلطات الصينية إلى أنه لن يكون هناك أي تخفيف في سياستها بشأن COVID-19، ما يزيد من تدهور وضع الطلب».

وعلى صعيد المعروض، أظهر استطلاع أولي لرويترز يوم الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت بنحو 1.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من أكتوبر تشرين الأول بعد أن هبطت في الأسبوعين الماضيين.