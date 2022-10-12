بنك سويسري يتوقع رفع سعر النفط لـ125 دولارا للبرميل

توقع بنك يو بي إس السويسري، أن يصل النفط إلى 125 دولارًا للبرميل، حيث يهدد رد فعل روسيا على سقف الأسعار الذي تقوده الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع بضغط الإمدادات.

قالت روسيا إنها ستخفض صادراتها في حالة دخول سقف تقوده الولايات المتحدة، وهو ما سيقلص المعروض من الخام.

مليون برميل مهددة

وأكد محلل البنك ورئيس قسم السلع، دومينيك شنايدر، أنه مع انخفاض المعروض النفطي، سنشهد ارتفاع الأسعار، وأن ذلك قد يسحب مليون برميل أخرى يوميًا في وقت يواجه فيه سوق النفط بالفعل ضغوطًا في المعروض من قرار «أوبك +» بخفض الإنتاج.

وتابع قائلاً في مذكرة: «الروس كانوا واضحين: إذا أجبرتنا على قبول الحد الأقصى للسعر، فإننا ببساطة لن نسلم النفط الخام إليك، ولذا أعتقد أن هناك مليون برميل إضافية معرضة للخطر هنا، ونحن نتوقع وصول البرميل إلى 110-125 دولارًا».

عقاب غربي لروسيا

ووافقت دول مجموعة السبع - كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة - على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي في محاولة لاستهداف عائدات موسكو والحد من قدرتها على تمويل حربها ضد أوكرانيا، لكنهم يواجهون مهمة صعبة في إقناع دول مثل الصين والهند، وكلاهما من كبار المشترين للخام الروسي، بالانضمام إلى خطة الحد الأقصى للسعر.

واتفق «شنايدر» على أن تخفيضات «أوبك +» من المرجح أن تدفع أسعار النفط للأعلى خلال الأشهر المقبلة، مما سيجعل دفع مجموعة السبع لفرض سقف لأسعار النفط الروسي بحلول نهاية عام 2022 أكثر صعوبة.

وبينما لا تزال المجموعة تعمل على تسوية تفاصيل الحد الأقصى للسعر، مثل العقوبات على من لا يتبنونه، حدد المسؤولون نطاقًا يتراوح بين 40 و 60 دولارًا للبرميل.