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أسعار الذهب تسجل ارتفاعًا 7 جنيهات لعيار 21 بداية تعاملات اليوم

كتب:

مارينا رؤوف
10:55 ص | الخميس 13 أكتوبر 2022
الذهب

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ اليوم في السوق المحلية، وسجل عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 7 جنيهات، مقارنة بآخر سعر له أمس، ليسجل في تعاملات اليوم 1123 جنيهًا للجرام، مقابل 1116 جنيهًا، أمس.

وأشارت تقارير البورصات العالمية والمصرية بشأن أسعار الذهب، وبيان شعبة الذهب بالغرف التجارية، إلى أنّ الذهب عيار 24 سجّل 1283.4 جنيه للجرام، وعيار 18 بلغ 962.5 جنيهًا للجرام، ووصل عيار 14 إلى 750.8 جنيها للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8 آلاف و984 جنيهًا، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجّلت أسعار الذهب العالمية 1,672دولار للأوقية.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.