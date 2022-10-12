سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء.. انخفاض جديد

حالة من الاضطراب شهدتها أسعار الذهب على المستوى العالمي، حيث استقر سعر الأوقية عند نقطة 1670 دولار، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1116 جنيها.

سعر الذهب الآن

ترصد «الوطن»، في التقرير التالي، سعر الذهب الآن، وبينها سعر جرام الذهب عيار 21 وباقي الأعيرة والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفق النشرة السعرية لشعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية والتي جاءت كالتالي:

الأوقية: 1670 دولارا.

عيار 21: 1116 جنيها.

عيار 24: 1275.4 جنيه.

عيار 18: 956.5 جنيه.

عيار 14: 746 جنيها.

الجنيه الذهب: سجل سعره 8928 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 11 جنيهًا، ليباع الآن في محلات الصاغة بنحو 1116 جنيها، مقابل 1127 جنيها في بداية تعاملات اليوم، بينما تتباين سعر المصنعية على الجرام الواحد التي سجلت ما بين 75 إلى 125 جنيهًا.

أسعار الذهب في محال الصاغة

وانخفض سعر عيار 24 ليباع الآن في محلات الصاغة بسعر 1275.4 جنيه، مقابل 1288 جنيها بفارق 12.5 جنيه في الجرام، بينما انخفض عيار 18 بنحو 9.5 جنيه، ليصل سعره الآن إلى 956.5 جنيه، مقابل سعر 966 جنيها في بداية المعاملات الصباحية.

وجاء الانخفاض الأقل في عيار 14 ليسجل نحو 746 جنيها، مقابل بداية التعاملات الصباحية 753.48 جنيه، صباح اليوم، بفارق 7.52 جنيه في الجرام، بينما التراجع الأكبر كان للجنيه الذهب الذي خسر نحو 88 جنيها، ليباع الآن بسعر 8928 جنيها، مقابل 9016 جنيها صباح اليوم.

وكانت شعبة الذهب، أوضحت أن تلك الأسعار اليومية للأعيرة المختلفة لا تتضمن المصنعية أو الدمغة أو الضريبة التي تختلف حسب العيار ووزن المشغولات، وحسب المكان ونوع المشغولات الذهبية والشركة المصنعة.