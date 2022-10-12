الذهب متراجع أمام الدولار ومستقر مع الجنيه مع ترقب لسعر الفائدة

تراجعت أسعار الذهب 1660 دولارًا للأوقية اليوم الأربعاء، متراجعة للجلسة السادسة على التوالي، تحت ضغط الدولار القوي وارتفاع عوائد سندات الخزانة وسط توقعات بأنَّ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يرفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.

ترقب سعر الفائدة

يستعد المستثمرون أيضًا لمحضر اجتماع السياسة الأخير للبنك المركزي الأمريكي اليوم الأربعاء وبيانات التضخم الأمريكية الرئيسية يوم غدٍ الخميس لتوجيه توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة.

مخاوف من الركود

واستجابت الأسواق لتحذير صندوق النقد الدولي الذي خفض توقعاته للنمو لعام 2023 للاقتصاد العالمي، قائلاً: «أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سينكمش هذا العام أو العام المقبل و2023 سيمضي وكأنه ركود بالنسبة للكثيرين».

توقعات بالتراجع خلال عام

تاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار أمريكي في أغسطس من عام 2020، ومن المتوقع تداوله عند 1675.38 دولار أمريكي للأوقية بحلول نهاية هذا الربع (أكتوبر – ديسمبر 2022)، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، على أن يتم التداول عند دولار أمريكي 1618.78 في غضون 12 شهرًا.

سعر الذهب اليوم في مصر

محلياً، حافظ الذهب على استقراره بالسعر المحلي، ليباع اليوم الأربعاء في محلات الصاغة، بنفس أسعار مساء أمس، عند 1267 جنيهًا لعيار 24، وبلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم 1109 جنيهات، وبيع ذهب عيار 18 بسعر 951 جنيهًا، وعيار 14 بسعر 739 جنيهًا، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) بسعر 8872 جنيهًا.