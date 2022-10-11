سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء في محلات الصاغة وأسواق المال

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1099 جنيهًا للبيع و1267 جنيهًا للشراء، ووصل سعر أوقية الذهب إلى 1667 دولارًا.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-10-2022

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقا، إن عيار الذهب 21 سجل نحو 1099 جنيهًا للبيع و1267 جنيهًا للشراء، وبلغ سعر عيار 24 نحو 1256 جنيهًا للشراء، و1267 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر عيار 22 للبيع 1151 جنيهًا، و1162 جنيهًا للشراء، ووصل سعر عيار 18 إلى 942 جنيهًا للبيع، 951 جنيهًا للشراء، فيما سجل سعر عيار 14 للبيع 733 جنيهًا للبيع، و739 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر عيار 12 للبيع 628 جنيهًا 634 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة

وأضاف «نجيب» لـ«الوطن»، أن سعر الجنيه الذهب بلغ 8792 جنيهًا للبيع و8872 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر كيلو الذهب 1.256.000 جنيه للبيع، و1.267.429 جنيه للشراء في محلات الصاغة.

ووصل متوسط سعر الذهب بأسواق المال العالمية إلى ما يلي:

سعر عيار 24: 53.61 دولار أمريكي أي 1055 جنيها مصريا.

سعر عيار 22: 49.14 دولار أمريكي أي نحو 967.28 جنيه مصري.

سعر عيار 21: 46.91 دولار أمريكي أي نحو 923.33 جنيه مصري.

سعر عيار 18: 40.21 دولار أمريكي أي نحو 791.42 جنيه مصري.

سعر عيار 14: 31.27 دولار أمريكي أي نحو 615.54 جنيه مصري.

سعر عيار 12 و9 من الذهب بأسواق المال

وبلغ سعر عيار 12 نحو 26.80 دولار أمريكي أي نحو 527.60 جنيه مصري، ووصل سعر عيار 9 إلى 20.10 دولار أمريكي أي نحو 395.70 جنيه مصري.

سعر الجنيه الذهب وكيلو الذهب بأسواق المال

وبلغ سعر الجنيه الذهب 375.26 دولار أمريكي أي نحو 7387 جنيها مصريا، بينما وصل سعر كيليو الذهب 53.608 دولار أمريكي أي نحو مليون و55 ألفا و209 جنيهات.