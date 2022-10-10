طلاب العريش يزرعون الأشجار في فناء إحدى المدارس.. «اتحضر للأخضر»

لم يقتصر تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية «اتحضر للأخضر» على الكبار أو المؤسسات فقط، بل طالت تلاميذ المدارس الابتدائية في شمال سيناء.

رانيا الطنجير إحدى أفراد فريق العمل بمدرسة أحمد عرابي الدامجة الابتدائية في العريش، قالت إن تلاميذ المدرسة اليوم، قاموا بزراعة فناء المدرسة من الداخل ببذور ناتجة، تحت إشراف مروة بشير معلم أول علوم، وذلك لتميزها في زراعة النباتات.

تغيير لون المدارس إلى واحة خضراء

وأضافت خلال تصريحات لـ«الوطن» أن إدارة المدرسة وفرت التقاوي وبعض المستلزمات للتلاميذ، والذين بدورهم أحضروا العلب البلاستيكية لعملية الزراعة ووضع البذور، وجرى نقلها بفناء المدرسة، تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية بجعل جميع المناطق خضراء بما فيها المدارس والبيوت والمداخل العامة الرئيسية والخاصة.

نشر ثقافة الوعي البيئي لدى التلاميذ

وأشارت إلى أن عملية الزراعة استغرقت بعض التحضيرات المهمة، مثل السماد العضوي والبذور، لإنجاح عملية الزراعة، ونشر الوعي الزراعي لدى التلاميذ من طلاب المدرسة، وذلك بعد أن جرى الاهتمام الكامل بالأشجار الموجودة حاليا في المدرسة من حيث تقزيم الأشجار ورعايتها وعدم المساس الخاطئ بها.

ومن جانبه، قال محمد سعد مدير المدرسة لـ«الوطن» إنه منذ عودة الدراسة يقوم فريق العمل على نشر ثقافة الوعي لدى التلاميذ، وحثهم على الزراعة والتشجير، وتغيير لون الفناء الى أخضر بمزيد من الأشجار، سواء المثمرة أو أشجار الزينة تنفيذا للمبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر» التي تنفذها شمال سيناء بجميع المناطق.

وأضاف أننا كفريق واحد في المدرسة ننشر ثقافة الوعي البيئي لدى التلاميذ، سواء المعلمين أو المراقبين للعملية التعليمية من وكلاء ورؤساء أقسام ومدراء، موضحا أن التغير المناخي يستوجب أن تكون جميع المناطق واحة خضراء وبيئة نظيفة ومتنفس طبيعي.