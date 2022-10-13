ضبط 10 أطنان أرز شعير وسماد يوريا قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية 10 أطنان أرز شعير وسماد يوريا، قبل بيعها في السوق السوداء بمركز الحسينية.

ضبط سيارة محملة بالأرز والسماد

وشنت إدارة تموين الحسينية، برئاسة المهندس عبد الكريم عوض الله، حملة أسفرت عن ضبط سيارة محملة بالكيماوي سماد يوريا المحظور تداولها والمدعمة من قبل الدولة، وتم التحفظ على 5 أطنان يوريا، وكذلك تم ضبط سيارة محملة بالأرز الشعير حوالي 5 أطنان أرز شعير ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق

وجاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق، وكذلك المحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن والمطاعم والجزارين، وكل الأنشطة التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ضبط أكثر من 50 طن أرز شعير

يشار إلى أن مديرية التموين بالشرقية شنت عدة حملات للرقابة على توريد محصول الأرز، إلى أماكن التجميع وتمكنت خلال الأيام الماضية من ضبط أكثر من 50 طنا قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء.

وكانت محافظة الشرقية شهدت انطلاق جني محصول الأرز قبل عدة أسابيع، وشددت وزارة الزراعة على تقديم كافة التسهيلات للمزارعين، وضمان توريد المحصول إلى أماكن التجميع.