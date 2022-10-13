اختراق الإذاعة الأوكرانية.. محطة روسية تدعو أبناء مدينة خاركيف الانضمام إلى موسكو

فوجئ سكان مدينة خاركيف في شرق أوكرانيا ببث من إذاعة روسية يخترق الإذاعة الأوكرانية، ويدعوهم إلى الانتقال إلى جانب الروس وفقا لما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

اختراق الإذاعة الأوكرانية لبث برامج للجيش الروسي

وظهرت آخر أخبار روسيا وأوكرانيا اختراق الإذاعة الأوكرانية، حيث تقوم ببث برامج للجيش الروسي باللغة الروسية وتقترح على السكان المسالمين في خاركوف، عدم تجاهل المساعدات التي يقدمها لهم الجنود الروس بما في ذلك المعونات الطبية، وتدعوهم للانتقال إلى الجانب الروسي.

وفي السياق ذاته، نشرت الشبكات الاجتماعية الأوكرانية مقطع فيديو أظهر تصرف امرأة أوكرانية تستقل سيارة تاكسي وهي تستمع لبرامج الجيش الروسي باللغة الروسية، وتستمع لانتصارات مزعومة للجيش الأوكراني.

ونشرت وحدات الحرب الإلكترونية الروسية، أجهزتها في مدرعات «تيجر» التي تقوم بأداء نوبات مستمرة بالقرب من الحد الأمامي للجبهة.

روسيا تسيطر على بلدات قرب باخموت في دونيتسك

ومن جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنّ أوكرانيا لديها نحو 10% مما تحتاجه لدفاعاتها الجوية.

كما أكد زيلينسكي، أن موسكو يجب أن تمتثل لمطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، بالسماح بنزع السلاح من محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

وأعلنت القوات الموالية لروسيا، اليوم، أنها باتت تسيطر على بلدات قرب باخموت في دونيتسك، كما قال مجلس الأمن الروسي، إن مساعدة الغرب لأوكرانيا تؤكد أنه طرف مباشر في الصراع.