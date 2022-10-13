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زيلينسكي: أوكرانيا لديها نحو 10% مما تحتاجه لدفاعاتها الجوية

كتب:

أحمد عادل موسى
11:16 ص | الخميس 13 أكتوبر 2022
فولوديمير زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي، اليوم، إنّ أوكرانيا لديها نحو 10% مما تحتاجه لدفاعاتها الجوية واستبعد إجراء اتصالات دبلوماسية مع روسيا، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» في نبأ عاجل.

زيلينسكي: على موسكو نزع السلاح من محطة زابورويجيا

وفي السياق ذاته، أكد زيلينسكي، أنّ موسكو يجب أن تمتثل لمطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، بالسماح بنزع السلاح من محطة زابورويجيا للطاقة النووية التي تحتلها روسيا.

وأكد زيلينسكي، في جلسة أسئلة وأجوبة مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، هيئة مراقبة حقوق الإنسان الرائدة في أوروبا، أنّ الدبلوماسية غير ممكنة مع القادة الذين لا يحترمون القانون الدولي.

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بقلم أحمد عادل موسى