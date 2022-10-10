زيلينسكي يتفق على اجتماع طارئ لمجموعة السبع.. وأوكرانيا قد تواجه «الظلام»

قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، إنّه اتفق مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، على اجتماع طارئ لمجموعة السبع، بينما أكد وزير الدفاع الأوكراني، أنّ الرد الأفضل على روسيا، تزويد بلاده بأنظمة مضادة للصواريخ، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية» في نبأ عاجل قبل قليل.

بلاروسيا وروسيا تشكلان قوة عسكرية مشتركة

من جهته، قال وزير الخارجية الأوكراني، إنّه على اتصال مستمر مع شركاء بلاده منذ الصباح لتنسيق استجابة حازمة للهجمات الروسية.

وفي ظل الصراع المحتدم والأحداث الدامية، أعلن الرئيس البيلاروسي، أنّ بلاده وروسيا ستشكلان قوة إقليمية مشتركة، متهما أوكرانيا بالتحضير لهجوم على بلاده.

وتحدّثت تقارير أوكرانية، عن احتمال انقطاع الكهرباء بشكل كامل عن جميع أنحاء أوكرانيا.