القبض على متهم بإنشاء شبكة بث فضائى دون ترخيص فى الدقهلية

نجحت الاجهزة الامنية فى ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بإنشاء شبكة بث هوائى بدون ترخيص وبحوزته 2 طبق و وحدتى معالجة مركزية "كيسة" و 4 لاب توب و 13 ريسيفر و 3 كروت فك شفرة و جهاز ABS.

شبكة بث هوائى بدون ترخيص

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات والتعدى على حقوق الملكية الفكرية، فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية قيام أحد الأشخاص و مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية بإنشاء وإدارة شبكة بث هوائى لبث محتوى القنوات الفضائية المشفرة "بدون ترخيص" وبدون الحصول على موافقة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتحقيق أرباح غير مشروعة ، متخذاً من "محل خاص به -كائن بدائرة المركز" مسرحاً لإدارة الشبكة والأجهزة والمعدات الخاصة بها.

وقيامه بتثبيت محطة إرسال هوائى أعلى سطح أحد المنازل لتوزيع إرسال الشبكة المشار إليها .عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وقام رجال الشرطة بضبطه وبحوزته 2 طبق و وحدتى معالجة مركزية "كيسة" و 4 لاب توب و 13 ريسيفر و 3 كروت فك شفرة و جهاز ABS).

وبمواجهته إعترف بقيامه بإنشاء شبكة بث هوائى دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة وتوزيع التردد على عملائه البالغ عددهم 7000 مشترك مقابل مبالغ مالية.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.