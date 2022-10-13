إصابة 12 شخصا في تصادم سيارتي ربع نقل وملاكي بالمنيا

أصيب 12 شخصا إثر تصادم سيارة ربع نقل بأخرى ملاكي بطريق «القاهرة - أسوان» الزراعي، المار بمحافظة المنيا، ونُقل المصابون إلى مستشفى ملوي التخصصي، وجاري رفع آثار الحادث لتسهيل حركة السيارات.

تصادم سيارتي ملاكي وربع نقل بالطريق الزراعي

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا بلاغاً من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى ربع نقل بالطريق الزراعي «القاهرة - أسوان»، وتحديدًا بالقرب من قرية المحرص التابعة إدارياً لمركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة.

وتبين إصابة 12 شخصا بإصابات متنوعة، ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج.

نقل المصابين لمستشفى ملوي التخصصي

ونُقل المصابون إلى مستشفى ملوي التخصصي وجاري رفع آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الزراعي، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وشهدت المنيا، صباح اليوم، حادث انقلاب سيارة ملاكي بالمنطقة الصناعية في المنيا الجديدة مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بينهم مهندس، وتم نقلهم إلي المستشفي العام لتلقي العلاج.