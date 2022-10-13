أستاذ بـ«علوم سوهاج»: استشهاد ستانفورد بأبحاثنا يؤكد فاعليتها العلمية

قال الدكتور محمود عبدالعليم، أستاذ بكلية العلوم، جامعة سوهاج، إن جامعة ستانفورد تختار أكثر الأبحاث للعلماء للاستشهاد بها، حيث تضم قاعدة بيانات لـ 160 ألف عالم على مستوى العالم في 190 دولة.

وأضاف «عبدالعليم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «اكسترا نيوز»، اليوم، أن الاستشهاد بأبحاث علماء جامعة سوهاج من خلال جامعة ستانفورد دليل على قوة وفاعلية تلك الأبحاث.

جامعة ستانفورد اختارت 2% من قاعدة بيانات العلماء

وتابع أن جامعة ستانفورد اختارت 2% من قاعدة بيانات العلماء، كاشفًا أن 11 من علماء جامعة سوهاج كانوا ضمن الأكثر تأثيرًا بمجال العلوم، وأوضح أن البحوث الخاصة به كانت في مجال الكيمياء العضوية والكيمياء الخضراء واستخدام المواد الكيميائية ذات فاعلية عالية بطرق صديقة للبيئة بما يتوافق مع الخطة البحثية ورؤية مصر 2030.

الجامعة تسير على الطريق الصحيح

واستطرد أن إدراج 11 عالمًا من جامعة سوهاج يؤكد سير الجامعة على الطريق الصحيح للخطط البحثية إلى جانب رؤية مصر 2030 بما يخدم أفراد الجامعة والعالم أجمع، لافتًا إلى أن تكريمهم يزيد من حماستهم ونشاطهم لبذل قصارى جهدهم وتقديم ما ينفع العالم.

وجاء ذلك التكريم لعلماء كلية العلوم من جامعة سوهاج، وهم الدكتور «إبراهيم عطيت الله والدكتور محمود عبدالعاطي والدكتور هاني عبداللطيف والدكتور زكريا عطيه والدكتورة ليلى حمدان والدكتور صدقي حامد والدكتور عبدالمعطي محمد والدكتور محمود عبدالعليم والدكتور محمد خيري والدكتور محمد شاكر والدكتور أحمد أبو ضيف».