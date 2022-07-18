ضبط مصنع مقرمشات بدون ترخيص ببرج العرب غرب الإسكندرية 

تمكنت إدارة تموين برج العرب، غرب محافظة الإسكندرية، من ضبط مصنع مقرمشات بدون ترخيص، وذلك عقب حملة جاءت بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة، بتشديد الرقابة على المصانع غير المرخصة، وتم تنفيذ الحملة بالاشتراك مع مركز ومدينة برج العرب.

مضبوطات في مصنع مقرمشات بالإسكندرية

وبحسب بيان لمديرية التموين في الإسكندرية، فإنه قد تم ضبط مصنع مقرمشات سورية بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتم التحفظ على عدد 50 كرتونة مقرمشات لون أصفر، عدد 50 كرتونة مقرمشات لون أحمر، وعدد 50 شيكارة نشا ذرة زنة الواحدة 20 كيلوجرام مجهول المصدر، وعدد 50 شيكارة بودرة نشا، زنة الواحدة 25 كيلوجرام مجهولة المصدر.

تحرير محاضر تموينية أخرى

في ذات سياق الحملة، تم تحرير محضر مزاولة نشاط بيع غاز بوتاجاز بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتم التحفظ على عدد 10 اسطوانات بوتاجاز صغيرة الحجم منزلية، سعة 12.5 كيلوجرام، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

24 محضراً لرفع أسعار السجائر

في سياق آخر، شنت مديرية التموين حملة لليوم السادس، لمكافحة ارتفاع أسعار السجائر، نتج عنها تحرير 24 محضر، وذلك بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، للأجهزة الرقابية بالمديرية، باستمرار عمل حملات إدارة الرقابة بالمديرية وإدارات التموين الفرعية بكل من المنتزة وشرق ووسط وغرب والجمرك والعجمي والعامرية وبرج العرب، باستمرار حملاتها على محلات وأماكن بيع السجائر المحلية والأجنبية المسعرة من قبل الدولة، بعد رصد عدة شكاوى، بقيام بعض التجار المستغلين لموسم الأعياد والإجازات وموسم المصيف ورفع أسعار السجائر عن السعر المحدد لها.