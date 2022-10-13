بالأسماء.. مصرع مسنة وإصابة شابين في انقلاب تروسيكل بالبحيرة

لقيت مسنة مصرعها، فيما أصيب شخصان آخران، في حادث انقلاب تروسيكل بطريق قرية «بطورس» في محافظة البحيرة، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير، والمصابين إلى ذات المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد وقوع حادث انقلاب تروسيكل، ما أدى إلى مصرع سيدة مسنة وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.

تحديد هوية المتوفية

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة لوزة رياض عبدالجواد، 60 سنة، مقيمة في طورس بمركز أبو المطامير، وحُفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى أبو المطامير العام.

هوية المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة كل من طارق إبراهيم مصطفى، 28 سنة، باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج، وحمادة محمد علي، 38 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الحوض، وجاري عمل الفحوصات الطبية لهما بمستشفى أبو المطامير العام، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.