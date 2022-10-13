مصرع طفل وإصابة 4 آخرين في حريق بشقة سكنية بالغردقة

لقي طفل مصرعه، اليوم الخميس، في حريق اندلع في شقة سكنية بمنطقة الكوثر بمدينة الغردقة، فيما أصيب 4 آخرون، وتم إخطار قوات الحماية المدنية وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

حريق في شقة بالغردقة

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة الكوثر بالغردقة، وعلى الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية ومرفق الإسعاف، وتم الدفع بأكثر من سيارة مطافئ إلى موقع الحادث.

وأسفر الحادث عن مصرع طفل عمره ثلاث سنوات، وإصابة 4 آخرين، بعد أن التهمت النيران محتويات الشقة بالكامل، فيما أصيب أحد رجال الدفاع المدني باختناق أثناء مكافحة النيران.

مصرع طفل

وأشار مصدر أمني إلى أنه جار تحديد سبب الحريق، والذي اشتعل بسرعة نتيجة لشدة الرياح، موضحا أن النيران حاصرت الطفل، فيما تمكن باقي أفراد الأسرة من الخروج قبل أن تمتد إلى باقي أجزاء الشقة.