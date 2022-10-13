مصرع عامل في انقلاب دراجة نارية بالطريق الصحراوي بالبحيرة

لقي عامل مصرعه، قبل قليل، في انقلاب دراجة نارية بطريق «مصر - الإسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون في محافظة البحيرة، ونقلت سيارة إسعاف الجثة إلى مستشفى النوبارية تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

انقلاب دراجة نارية

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز النوبارية، يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة نارية، ما أسفر عن مصرع شخص، وتم نقله لمستشفى النوبارية، وتحرير محضر بالواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين مصرع علي حسن علي مصطفى، 48 سنة، مقيم بالنوبارية، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى النوبارية، تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

انقلاب تروسيكل

وشهد مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، اليوم، حادث انقلاب تروسيكل بطريق قرية بطورس، ما أدى إلى مصرع سيدة مسنة وإصابة شخصين آخرين بجروح متفاوتة، ونقلوا جميعا إلى مستشفى أبو المطامير العام تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة.