ضبط معمل تحاليل وصيدلية بدون ترخيص وتحريز أكياس دم مخالفة بالشرقية

ضبطت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية معمل تحاليل طبية وصيدلية يعملان بدون ترخيص، كما حرّزت أكياس دم مخالفة للاشتراطات الصحية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، أن إدارة العلاج الحر بالمديرية قامت بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية ومفتشي العلاج الحر بالإدارات الصحية بأبو كبير، وأولاد صقر وأبو حماد، لشن حملة تفتيشية مفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة، بهدف إحكام الرقابة والسيطرة عليها وضبط المخالف منها، واتخاذ ما يلزم قانوناً.

نتائج الحملات التفتيشية

وأسفرت جهود الحملات التفتيشية عن ضبط معمل للتحاليل الطبية بمدينة أبو حماد يعمل بدون ترخيص، ويديره شخص غير مختص لا يحمل ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري، وذلك بالمخالفة لقانون مهنة المعامل (367).

كما ضبطت الحملات 6 أكياس دم مجهولة المصدر، منها 5 أكياس تم استخدامها داخل المعمل، وكيس آخر معد للاستخدام ومخزن بمكان غير مجهز للتخزين، إضافة لرصد مخالفات بيئية وتم تحريز المضبوطات وتشميع المعمل، وتحرير محضر جنحة صحية بمركز شرطة أبو حماد.

ضبط صيدلية خاصة

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه تم ضبط صيدلية خاصة بمدينة أولاد صقر، بها 9 «قرب» دم فارغة ومعدة للبيع، بالإضافة لضبط وتحريز أدوية خاصة بالهيئات الطبية الحكومية، ويحظر بيعها أو تداولها من خلال المنشآت الخاصة، ومستلزمات طبية مجهولة المصدر، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المرصودة، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة بمركز شرطة أولاد صقر.