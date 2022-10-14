حظك اليوم برج الحمل الجمعة 14-10-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحمل، شخص مستقل بنفسه فهو يتسم بالقوة الكبيرة التي تغري الآخرين وتلفت نظرهم بشكل كبير، كما أنه يتخذ القرارات بشكل سريع في حياته ما يجعله يتعرض لبعض القرارت الخاطئة بسبب عدم دراسة الأمور.

ويتميز برج الحمل بحبه للتنافس بشكل كبير، فكلما زادت حدة المنافسة كلما كان ناجحًا وأكثر تصميمًا على الوجود في منافسة شريفة، والجانب السلبي له هو شعوره بالهوس كي يكون الأفضل بين الجميع، إلى جانب أنه لا يستطيع التحكم في سلوكه.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد حظك اليوم لمواليد برج الحمل على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يساعدك اليوم على إبراز مواهبك وقول رأيك بلباقة وتبدو مقنعًا، وعليك أن تنتبه لحقوقك جيدًا، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الحمل.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثالث يدعمك وعليك أن تجد أن الأهل والأقارب والأحباب هم الملاذ الأمثل بالنسبة لك، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحمل.