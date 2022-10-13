حظك اليوم برج الحوت الخميس 13-10-2022 عاطفيا ومهنيا

أنثى برج الحوت تحب العطاء وتحرص على التواصل مع من حولها وتخشى عليهم من الوقوع في الأزمات، وتقف بجانبهم دوما، وتستخدم جميع الطرق للتواصل معهم بشكل دائم، تحسبا لأن يكونوا في حاجة إليها دون معرفتها أو الطلب منها، وبالنسبة لبعض الأشخاص من حولها يصفونه بأنها امرأة غامضة، فهي تتصرف بشكل غير متوقع أحيانا، وهي امراة تفضل الحياة البسيطة وغير المعقدة، وتبتعد عن مظاهر الحياة الفارهة، وتسعى للوصول إلى السلام الداخلي.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الخميس الموافق 13 أكتوبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن».

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

عليك أن تتماسك اليوم ولا تستلم للضعف أو الانهيار أمام العقبات التي تمر بها، ويجب أن تتغلب عليها، كما يجب عليك ألا تغامر في قراراتك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

يتواجد القمر في وضع معاكس اليوم، ما يتطلب منك أن تجلس مع الآخرين وتستمع لهم مما يقلل الفجوة معهم، كما تشير عبير فؤاد، إلى وجود أزمة وعليك أن تحسن إدارتها وتتخطاها اليوم، وذلك لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي.