حظك اليوم برج السرطان الجمعة 14-10-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج السرطان يقوم بأفعال تؤثر سلبًا على علاقته بالغير وقدرته على تحقيق النجاح، فهو يستغل الآخرين من أجل الوصول لأهدافه في أوقات كثيرة، كما أنه شديد العزلة في حياته ويكره أن يخبر تفاصيله للغير.

مواصفات برج السرطان

ويتسم مولود برج السرطان بالحساسية المفرطة، فهوغالبًا ما يعيش في عالم الأحلام الذي عادة ما يمنعه من التخطيط في حياته ومن تقبل صعوبات الحياة ومشاكلها، ويسيطر عليه الشك بدرجة كبيرة تجعله يشعر بالضغط من التعامل مع البشر.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد حظك اليوم لمواليد برج السرطان على النحو التالي:

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر.. انتبه اليوم لصحتك وسلامتك ونظم جهودك وابتعد عن نقل الأمور الخاصة بك، إذ إنّ ذلك قد يتسبب في مشكلات عديدة لك بدائرة عملك من الممكن أن تتجنبها، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

الفلك ينصحك بعدم إعطاء الثقة إلا بعد دراسة وتمحيص، وعليك أن تلزم الكتمان ولا تتكلم عن حياتك الشخصية وتجنب الفخر بنفسك، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج السرطان.