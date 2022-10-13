بعد إصدار بدل تالف لبطاقة التموين.. هل يتم صرف الخبز أولا أم السلع؟

تعتبر خدمة إصدار بدل تالف لبطاقة التموين، من أكثر الخدمات التموينية التي يحتاجها المدرجين على منظومة الدعم ممن تلفت بطاقاتهم أو فقدت، إلا أن إجراء أول عملية صرف على البطاقة بعد استخراج البدل يختلف حوله البعض هل يتم صرف العيش أولا أم السلع بعد تفعيل البطاقة من أجل تمكن البطاقة من صرف كامل حصتها من خبز أو سلع.

أول عملية صرف بعد إصدار بدل تالف لبطاقة التموين

وأوضح مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن أول عملية صرف بعد إصدار بدل تالف لبطاقة التموين والانتهاء من خطوات تفعيلها واستلام الرقم السري، من الأفضل أن تكون صرف حصة البطاقة من الخبز البلدي أولًا، مشيرا إلى أن قراءة بيانات البطاقة على ماكينات الصرف يفضل أن تكون على ماكينة صرف الخبز قبل ضربها على ماكينة صرف السلع التموينية لدى البقال التمويني.

موعد صرف الخبز والسلع بعد تفعيل بطاقة التموين

أضاف المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن عملية صرف الخبز بعد إصدار بدل تالف لبطاقة التموين تتم بعد مرور 72 ساعة على تفعيل البطاقة، طبقا للقرار الوزاري الذي حدد موعد صرف الخبز والسلع للبطاقة الصادرة عن التالف أو الفاقد، فيما يكون موعد صرف السلع في السعر التالي لإصدار البطاقة.

خطوات تفعيل بطاقة التموين

1- إرسال رسالة نصية مكتوب فيها رقم 1 إلى الرقم المحدد 9136.

2 - ضرورة أن تكون الأرقام مكتوبة باللغة الإنجليزية وليست بالعربية.

3 - يعقب ذلك استلام رسالة على نفس رقم الموبايل مدون بها الرقم السري والكود الخاص ببطاقة التموين.

4 - تتمكن الأسرة بعد إتمام هذه الخطوات من صرف الخبز بعد 72 ساعة من تفعيل البطاقة وصرف المقررات التموينية الشهرية في الشهر التالي.

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية في وقت سابق قواعد صرف حصة الخبز لبطاقة التموين، إذ أكدت أنه يحق للأسرة صاحبة البطاقة صرف حصتها يوميا كالمعتاد أو كل 3 أيام مجمعة في يوم واحد، موضحة أنه في حال صرف البطاقة لـ3 أيام كاملة مرة واحدة لا يحق لها الصرف في اليوم الذي يليه.