سلوى عثمان تكشف التطورات الصحية لوالدها بعد تعرضه لجلطة بالمخ: حالته أفضل

أصًيب الفنان عثمان محمد علي والد الفنانة سلوى عثمان، مؤخرًا، بجلطة في المخ، تسببت في نقله إلى أحد المستشفيات، وطالب جمهوره بالدعاء له بالشفاء.

وكشفت الفنانة سلوى عثمان في تصريح خاص لـ «الوطن»، عن التطورات الأخيرة لحالة والدها الصحية قائلة: «والدي يتلقى العلاج وحالته الصحية أفضل بكثير عن الفترة التي مضت»، متمنية له تمام الشفاء.

وعن مشاركته في أعمال فنية، قالت الفنانة سلوى عثمان إنه حتى الآن لا توجد بشكل رسمي أعمال ينوي المشاركة بها.

آخر أعمال الفنان عثمان محمد علي

وشارك الفنان عثمان محمد على بمسلسل «حي السيدة زينب» من بطولة سوسن بدر، أحمد وفيق، ودينا، وعدد اخر من الفنانين مثل محمود عبدالغني، فراس سعيد، أشرف عبد الغفور وغيرهم.

وتدور أحداث المسلسل حول رجل يدعى «الشربيني»، يترك بيت عائلته بحثا عن التقرب إلى الله، وممارسة طقوسه الدينية في خلوة لا يعلم أحد مكانها.

أهم أدوار عثمان محمد علي

ويذكر أن الفنان عثمان محمد علي شارك في العديد من الأعمال الفنية البارزة طوال مسيرته الفنية، منها دوره الشهير في مسلسل «عائلة الحاج متولي»، وعدد من الأعمال الأخرى التي أسهمت في شهرته منها «رأفت الهجان، حارة المحروسة، لن أعيش فى جلباب أبي، أبنائي الأعزاء شكرًا ، يتربى في عزو، والإمام الشافعي».