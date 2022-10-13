«بيطري سوهاج» تنظم حفلا لاستقبال 537 طالبا وطالبة

نظمت إدارة رعاية الشباب بكلية الطب البيطري بجامعة سوهاج، حفلاً لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى، بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد، بحضور الدكتور بهاء الدين علي القائم بعمل عميد الكلية، الدكتور محمد الرشيدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور حسين عزت مدير رعاية الشباب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

بيطري سوهاج: كل تخصص يتيح الفرصة للتوغل بسوق العمل

قال الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، إن كلية الطب البيطري تتميز بتنوع مجالات العمل بها، فكل تخصص يتيح الفرصة للتوغل بسوق العمل، ولها دور محوريًا في إثراء محافظات الصعيد بالعلوم الطبية البيطرية، وتنفذ عددًا من القوافل البيطرية المجانية للفحص والعلاج، وذلك للقرى الأكثر احتياجاً بالمحافظة.

وفي كلمته أعرب عميد الكلية عن سعادته باستقبال دفعة جديدة من الطلاب الجدد، متمنياً لهم التوفيق خلال العام الدراسي الجديد، داعياً الطلاب إلى ضرورة العمل الجاد للوصول بمقاييس الجودة في الأداء على كافة الأصعدة.

ضرورة المشاركة بجميع الفعاليات والأنشطة

أوضح الدكتور محمد الرشيدي، أن الكلية استقبلت هذا العام 537 طالب وطالبة، وتقدم كافة الوسائل المطلوبة للدراسة من قاعات ومعامل مجهزة لتلقي العملية التعليمية علي مستوى عالي من الكفاءة، داعياً الطلاب إلى ضرورة المشاركة بجميع الفعاليات والأنشطة الطلابية المتنوعة التي تنفذها الجامعة لبناء شخصيات قيادية مميزة قادرة على التقدم والتطور والنجاح، إلى جانب المشاركة بالقوافل البيطرية التي تنفذها الكلية بصفة مستمرة للتدريب العملي للطلاب لتأهيلهم لسوق العمل البيطري.

وأضاف حسين عزت، أن الحفل تضمن عدد من الفقرات الفنية والمسابقات الترفيهية والثقافية، وتقديم عددًا من الهدايا التذكارية للطلاب الجدد.