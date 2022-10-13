وظائف التدريس بالحصة في 4 إدارات تعليمية بسوهاج.. اعرف التفاصيل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج عن حاجة 4 مراكز بالمحافظة للتعاقد للتدريس بالحصة، وفقا للشروط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، والميزانية المالية لكل إدارة تعليمية.

صرح الدكتور ياسر محمود أحمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، إن المحافظة تطلب عددا من المتطوعين للعمل بالتدريس بنظام الحصة بمراكز المنشاة وجرجا والبلينا ودار السلام، وتحدد كل إدارة التخصصات المطلوبة والأعداد، وفقا لحاجة المدارس واللائحة المالية لكل إدارة تعليمية.

التخصصات العامة المطلوبة

وأضاف ياسر محمود أحمد، أن التخصصات العامة المطلوبة حتى الآن رياض الأطفال ومعلم فصل، ويجب على المتقدمين الحصول على مؤهل تربوي، أو مؤهل عالي ودبلومة تربوية.

الأوراق المطلوبة

هناك بعض الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف التدريس بالحصة من خلال التالي:.

تقديم طلب باسم الإدارة الملحق بها موضحا به التخصص وأصل شهادة المؤهل للحاصلين على مؤهل تربوي.

- تقديم أصل الدبلومة التربوية لغير الحاصلين على مؤهل تربوي و4 صور لكلا منهما .

- تقديم 4 صور من شهادة الميلاد.

- تقديم 4 صور لبطاقة الرقم القومي مع شهادة خبرة توضح العمل بالتدريس من قبل وشهادة تأدية الخدمة العسكرية للذكور.

- شهادة تأدية الخدمة العامة للإناث.

- إقرار بعدم المطالبة بالتعيين على أن يبدأ التقديم من السبت المقبل 15 أكتوبر الجاري لمدة 10 أيام حتى 25 أكتوبر.