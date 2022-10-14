«بشائر الخير».. أهالي سيناء ينتظرون سقوط الأمطار بفتح الهرابات والزراعة

ينتظر أهالى سيناء، سواء في المدن أو القرى تساقط الأمطار بفارغ الصبر، ويبشرون بعضهم بسقوطها إذا كان أحدهم كان غائبا للسفر أو ما دون ذلك، وما شاهدها تسقط على الأرض وهي تروي الحرث والنسل، لتتحول لعادة يفرحون بها.

أحمد أبو زياد من أهالي الشيخ زويد قال لـ«الوطن»، إن لحظات السعادة التي نعيشها أثناء تساقط الأمطار لحظات لا توصف، فأن الأمطار لها معان عند أهل سيناء، منها أن الأمطار تروي الأرض، وتجعل الخراج رائع إذا كانت غزيرة، غير أن الأهالي البسطاء يستعدون بتشييد هرابات في أراضيهم، وخصوصا في القرى والهرابات عبارة عن غرف أسمنتية يتم تشييدها تحت الأرض يتجمع بها ماء المطر من خلال السيل الذي يأتي من المناطق المرتفعة في الأراضى، لأنها عادة تشيد في مناطق منخفضة.

وتابع: ملء الهرابات يعنى الاكتفاء الذاتي من المياه حتى العام القادم، والتي يستخدمونها في الطهي والشرب، علاوة على شفائها لبعض الأمراض مثل حصاوى الكلى، والضغط والسكر، بحسب التجارب لخبراء الطب البديل من أهالي القرى».

الأهالي يستبشرون بسقوط الأمطار المبكر

وأضاف إبراهيم أبو عكر أحد أصحاب الأراضي الزراعية جنوب المدن في سيناء، أن الأهالي يستبشرون خيرا بنزول المطر المبكر، لأن سنة تساقط الأمطار الكثيرة تكون سنوات مبشرة بالخير، أما العام الذي تكون فيه الأمطار خفيفة تكون عام «محل» والمحل نوع من أنواع العوز والقنوط والحاجة.

ويقول محمد السواركة من جنوب مدينة الشيخ زويد، أن الأهالي وخصوصا من لهم خبرة بالزراعة يقومون مع بداية القطرات الأولى لنزول المطر، بحرث الأرض، وذلك لأستغلال كل حبة مطر، بعدها يقومون ببذر الشعير والقمح، والبذور الأخرى، وذلك بعيدا عن زراعة شتل اللوز والزيتون، وبعض من أنواع الأشجار الأخرى مثل الليمون والبرتقال والجوافة وغيرها.

تعليمات للمحافظ بمد أهالى القرى بالمستلزمات الزراعية

أكد عاطف مطر وكيل وزارة مديرية الزراعة بشمال سيناء لـ«الوطن» في وقت سابق أنه تم مد المزارعين من أهالي القرى بأكثر من 40 ألف شتلة زيتون، غير شتلات اللوز وبعض الثمار الأخرى التي حصلوا عليها من مركز بحوث الصحراء والجمعيات والهيئات الأخرى ومجالس المدن بالتنسيق مع ديوان عام محافظة شمال سيناء.

فيما أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه أعطى تعليمات لمجالس المدن والمديريات على سرعة مد المزارعين في مدن الشيخ زويد ورفح وجنوب العريش ومناطق الوسط في سيناء بتقاوي وأشجار وشتلات مثمرة، للبدء الفوري في إعادة زراعة المنطقة لتحويلها إلى واحة خضراء خلال شهور قليلة.