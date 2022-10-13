4 مدارس جديدة جنوب الشيخ زويد.. ورفح تشارك في المسابقات الثقافية

أكدت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، في بيان لها أن المشاركات في المسابقات الثقافية سوف تكون على مستوى جميع المدارس بالمحافظة العريش ورفح وبئر العبد ومناطق وسط سيناء، ووسط الشيخ زويد والقرى العائدة جنوب الشيخ زويد ورفح.

اهتمام بتلاميذ المدارس العائدة جنوب الشيخ زويد ورفح

قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء في تصريحات لـ«الوطن» إن هناك اهتماما من وزارة التعليم والمحافظة بجميع المدارس، سواء العائدة أو الأخرى القديمة، وإنه تم إشراك المدارس الجديدة في المسابقات التعليمية والثقافية.

تميز تلاميذ القرى في الثقافة والدراسة

وأضاف رضوان أن أطفال القرى دائما يتميزون بوعي كامل وثقافة مختلفة، وهناك أطفال تم اختيارهم أوائل على مستوى المراحل في المحافظة كانوا من القرى، وخصوصا القرى العائدة، ولذلك فإن الأختيار في المسابقات سوف يتم بعناية شديدة على أن يكون أطفال القرى في أولوية الخيارات، بعد تقديم الدعم الكامل في المدارس التي عادت للدراسة هذا العام بعد الأنتهاء من عملية الترميمات والأحلال والتجديد

الجدير بالذكر أن محافظ شمال سيناء قد افتتح قبل عدة أسابيع 4 مدارس إضافية جنوب الشيخ زويد ورفح، بعد الانتهاء من عملية الترميمات والبناء، وهي مدارس شيبانة للتعليم الأساسي والظهير جنوب الشيخ زويد، والوحشي وأبو رفاعي أيضا جنوب مدينة الشيخ زويد

وقام المحافظ بزراعة عدد من الأشجار المثمرة بفناء تلك المدارس وحث التلاميذ والمدرسين العمل على تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية اتحضر للأخضر.