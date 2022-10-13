مصرع عامل بمدرسة صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق في الشيخ زويد

لقي عامل بمحافظة شمال سيناء مصرعه في حادث سير، وذلك أثناء عبوره الطريق أمام مدرسة جرادة الابتدائية التي يعمل بها غرب مدينة الشيخ زويد.

وقال مصدر طبي في مستشفى العريش العام، إن جثة شخص يدعى ناصر سليم، عامل بمدرسة جرادة الابتدائية غرب الشيخ زويد، وصلت لقسم الطوارئ والاستقبال، حيث تعرض لحادث سير أمام المدرسة وتوفى في الحال.

نقل العامل لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى العريش العام

وأضاف المصدر الطبي، أن العامل نُقل إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى العريش العام، لاتمام إجراءات التحقيقات، واستخراج تصريح الدفن الخاص به.

وكانت مديرية أمن شمال سيناء تلقت إخطارا بوصول جثة رجل خمسيني إلى قسم الاستقبال والطوارئ، بعدما لقي مصرعه نتيجة حادث سير بمنطقة جرادة بين العريش والشيخ زويد، وفُتح تحقيق في الواقعة، وأخذ شهادة أهالي المنطقة، وأقوال سائق السيارة المتسببة في الحادث.

«تعليم الشيخ زويد» تنعي العامل

فيما تواجد العشرات من أهالي العامل المتوفى أمام المستشفى في انتظار إنهاء الإجراءات اللازمة، وذلك لاستخراج تصريح الدفن ونقله إلى مقابر العريش لدفنه.

وبدورها، نعت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء وإدارة الشيخ زويد التعليمية، في بيان لها، أسرة العامل المتوف، مؤكدة أنه كان على خلق، مقدمة العزاء لأسرة الفقيد في أن يتغمده الله بواسع رحمته.

ومن جهة أخرى، أكد قسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى العريش العام، وصول شخصين مصابين بإصابات خفيفة نتيجة حادث سير جنوب العريش، وجاري عمل الإسعافات اللازمة لهما.