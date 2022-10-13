الأكاديمية الوطنية للتدريب: شراكات جديدة بين مصر والجزائر نحو مستقبل أفضل

استقبلت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية، اليوم، الأستاذ الدكتور عبدالمليك مزهوده، مدير عام المدرسة الوطنية للإدارة بالجمهورية الجزائرية خلال زيارته للقاهرة، في ضوء دعم الأكاديمية الوطنية للتدريب لتعزيز البُعد العربي في التعاون الإقليمي.

«مزهوده»: الأكاديمية الوطنية للتدريب مؤسسة فريدة

وبحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للأكاديمية، أثنى «مزهوده»، على الدور الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب وأنها مؤسسة فريدة وهي الوحيدة من نوعها في الوطن العربي في تنوع برامجها وأنشطتها المختلفة.

وتطرق الحديث عن عدد من برامج الأكاديمية ومنها البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة (APLP) الذي تخرج منه عددا من الشباب الجزائري، كما تناول الحديث برنامج تأهيل الدعاة والاعتماد الدولي الذي حصلت عليه الأكاديمية في زمن قياسي، وتضمنت الزيارة مناقشة سبل التعاون المستقبلي بين الجانبين ودعوة الأكاديمية لنقل تجربتها.

يذكر أن المدرسة الوطنية للإدارة بالجزائر أنشئت عام 1964 بقرار جمهوري، وتخرج منها السيد عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية منذ 2019 وعدداً من الوزراء والسياسيين الحاليين والسابقين في الجزائر.