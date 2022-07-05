مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب: الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية

قالت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إنَّ الدعوة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لإجراء حوار وطني تبدو ملهمة في العديد من الأبعاد، ربما إبرازها تعزيز فكرة تبادل الرؤى بين مختلف الأطياف بالمجتمع المصري سواء كانت أحزاب سياسية أو منظمات مجتمع مدني وغيرها، للوصول عبر الحوار لمساحات مشتركة تكون خطوة تضاف نحو الطريق للجمهورية الجديدة».

رشا راغب: بزوغ فجر جديد للجمهورية الجديدة

وأضافت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، خلال فعاليات الحوار الوطني اليوم: «ألف مبروك بزوغ فجر جديد للجمهورية الجديدة، ومرحبًا بكم في الأكاديمية للتدريب، متمنيين حوار وطني جاد ومؤثر، والخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية».