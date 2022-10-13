سميحة أيوب بطلة مسلسل «جروب العيلة» مع أحمد سعيد عبدالغني

تواصل الفنانة رشا مهدي تصوير مسلسلها الجديد «جروب العيلة» بمنطقة مصر الجديدة، وتقدم فيه دور البطولة أمام الفنانة الكبيرة سميحة أيوب والفنان أحمد سعيد عبد الغني.

تعاون رشا مهدي مع المخرجة منال الصيفي للمرة الثانية

وتتعاون رشا مهدي في «جروب العيلة» للمرة الثانية مع المخرجة منال الصيفي بعد مسلسل «ورا كل باب»، الذي عرض خارج موسم شهر رمضان وحقق نجاح لافت.

مسلسل «جروب العيلة» إنتاج شركة سيرجي، ومعالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وسيناريو وحوار منة فوزى وهند عبد الله.

وتدور أحداث مسلسل «جروب العيلة» في اطار اجتماعي عائلي ويناقش العديد من الأمور الخاصة بالعائلات، ومن المقرر عرضه قريباً على إحدى القنوات المصرية.

رشا مهدي قدمت أعمالا عديدة مع نجوم كبار

قدمت رشا مهدى عشرات الأعمال في السينما والدراما، لكن المسلسلات التلفزيونية كانت الأكثر تميزا في مشوارها.

وقدمت أعمالا عديدة مع نجوم كبار، ومنهم يسرا، سميرة أحمد، إلهام شاهين، أحمد عز، كريم عبد العزيز، صلاح عبد الله، وغيرهم.

مشاركة رشا مهدي في الأعمال الدرامية الأخيرة

رشا مهدي حققت نجاحا خلال العاميين الماضيين، من خلال مشاركتها في أكثر من عمل درامي، من أبرزها «ورا كل باب»، و«إلا أنا»، «طاقة حب»، التي كانت تدور أحداثه حول أمير شاب مكافح ومتخرج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، يقع في حب لمى الشابة الثرية، ويقرر أن الزواج رغم عدم رضا والدها عن هذه الزيجة، ويقرر أمير أن يثبت لوالدها وللجميع كفاءته، ويقرر تأسيس شركته الخاصة.