إنشاء قسم «المهنة» الجديد بكلية التربية الرياضية بالإسكندرية للمرة الأولى

قال الدكتور محمد بلال، عميد كلية التربية الرياضية بنين جامعة الإسكندرية، إنه جرى إنشاء قسم جديد لطلبة كلية التربية لأول مرة في مصر وهو قسم «المهنة» بالإضافة إلى اعتماده من مجلس كلية التربية الرياضية فرع أبو قير بجامعة الإسكندرية ليكون أول قسم يطلق لخريجي التربية الرياضية في مصر والشرق الأوسط.

وأضاف عميد كلية التربية الرياضية بنين جامعة الإسكندرية في تصريحات لـ«الوطن»، أن اعتماد قسم المهنة جاء بسبب إيمان إدارة الجامعة بالدور الحيوي الذي يقوم به خريجي كلية التربية الرياضية في تربية النشء وغرس القيم والأخلاق في الشباب والأطفال واحترام المواثيق والقوانين الرياضية وأهمية العلم والتطوير الدائم بعد التخرج

وأشار «محمد بلال» أنه تم تلاوة القسم على خريجي دفعة 66 من خريجي الكلية لعام 2022-2023.

تعمل كلية التربية الرياضية على تهيئة طلابها لسوق العمل

وتعمل كلية التربية الرياضية على إعداد طلاب وكوادر مميزة من خلال تنمية مهاراتهم والاهتمام بمواهبهم، بالإضافة الى وتهيئتهم لسوق العمل الرياضي لضمان تحسين مستقبلهم و تثبيتهم في المؤسسات التي يلتحقون بها، ويتم ذلك من خلال التقييم المستمر للعملية التعليمية.