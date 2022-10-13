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سوبرانو مصرية: توقفت عن الغناء وأعمل في إدارة الندوات التثقيفية

كتب:

محمد متولي
09:33 م | الخميس 13 أكتوبر 2022
عهود خضر

عهود خضر

قالت عهود خضر، السوبرانو مصرية، إنها درست الموسيقى في إحدى الجامعات الألمانية ببرلين، ونجحت في الحصول على درجتي البكالوريوس والماجيستير، مشيرة إلى أنها وخلال فترة دراستها كانت تشارك في العديد من المشاريع الموسيقية والتسجيلات.

خضر: «عملنا شبكة علاقات وتواصلنا مع الناس وعرفناهم بنعمل إيه»

وأضافت «خضر»، خلال مداخلة لها عبر زووم من ألمانيا ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنها قامت وبالتعاون مع إحدى صديقاتها في ألمانيا بتنظيم حفلات يحضرها الكثير من الناس «عملنا شبكة علاقات وتواصلنا مع الناس وعرفناهم بنعمل إيه».

بحب الغناء رغم اعتزالي 

واستطردت: «أنا بحب الغناء لحد دلوقتي رغم اعتزالي، ودي حاجة صعب تروح من الواحد، وفي احتفالية الجامعة غنيت بردو وحبي للغناء عمره ما هيروح، لكن التنظيم وأن الواحد يشوف حاجة تحصل قصادة من تقدم في مجالي ده سيساعدني أكتر».

وأوضحت أنها تشارك في المناسبات الغنائية، ولكنها مازالت تعمل حتى الآن ومنذ 10 سنوات في إدارة الندوات الثقافية، وعملت في الجامعة الألمانية للتدريس في الأكاديمية الموسيقية فيها «أنا عيشت وفرحت لما لقيت الحاجة بتكبر قدامي بعد ما خطط ليها».

وتابعت: «موكب المومياوات اتفرجت عليه من أوله لأخره وكنت متبعاه وفخورة أننا بعمل حاجة بالحجم ده وبالتنسيق والاحتراف ده، أنا فعلا كنت مبهورة من التنظيم، والواحد كان حاسس أننا أدينا العيش لخبازه».

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