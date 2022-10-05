تفاصيل القبض على عصابة المخدرات بالمقطم.. «بيصنعوا الاستروكس»

«اتفقنا إن شقة المقطم دي تبقى هي المكان اللي بنتجمع ونشتغل فيه، وكنا متخصصين في تصنيع وتدوير الاستروكس، وتوزيعه على الزباين بتوعنا في كل المقطم»، بهذه الكلمات بدأ المتهمون بتصنيع والاتجار في المواد المخدرة بالمقطم، اعترافاتهم أمام الجهات المعنية، بعد القبض عليهم عن طريق أجهزة الأمن.

وتستعرض «الوطن»، التفاصيل الكاملة للتشكيل العصابي المتخصص في تصنيع وتدوير الاستروكس، حسب ما أوضحت وزارة الداخلية، بعد إعلان القبض عليهم صباح اليوم الأربعاء.

تصنيع الاستروكس داخل شقة بالمقطم

اتفق التشكيل العصابي المكون من 4 أفراد على أن الشقة السكنية الموجودة بمنطقة المقطم بالقاهرة، التي تخص أحدهم، المكان الأمثل من أجل اتخاذها المكان الدائم لتصنيع مخدر الاستروكس وإعادة تدويره مرة أخرى، أن يظل الأمر سرا بينهم دون أن يعلم عنه أحد، وتنظيم حركة الدخول والخروج حتى لا يلفتوا نظر السكان الآخرين، مع إخفاء أدوات تصنيع المخدرات.

خُطة توزيع الاستروكس على الزبائن بالمقطم

جلس الـ 4 أفراد سوياً ليفكروا كيف يوزعون مخدر الاستروكس بعد الانتهاء من تصنيعه، ولم تتبق سوى مرحلة التوزيع، وكل فرد منهم أخبر الباقين بالزبائن الموثوق فيهم ويتعامل معهم دائماً، ثم وضعوا قائمة بأسماء الزبائن، واتفقوا على أن يكون تسليم المواد المخدرة ليلاً أو في مناطق نائية بعيدة عن الكتل السكنية داخل منطقة المقطم.

أجهزة الأمن تتبع المتهمين

وبدأت أجهزة الأمن في تتبع المتهمين وجمع المعلومات وإجراء التحريات الكاملة تمهيداً للقبض عليهم جميعاً داخل الشقة، واتضح لأجهزة الأمن أن الرباعي من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة.

القبض على المتهمين

وبعد تقنين الإجراءات تحينت أجهزة الأمن لحظة تواجد المتهمين الأربعة داخل الشقة، وألقت القبض عليهم وكان بحوزتهم 20 كيلو من مخدر الاستروكس، ومخدر البودر الخام، مع سلاح ناري وخزينتين وطلقات، بالإضافة إلى مستلزمات وأدوات التصنيع، ووصل إجمالي قيمة المخدرات المضبوطة داخل الشقة إلى 700 ألف جنيه.

إحالة المتهمين إلى النيابة

وبعد مواجهة الـ 4 متهمين بما نسب إليهم من اتهامات، اعترفوا بكل ما جاء في التحريات التي أجرتها المباحث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

العقوبة المنتظرة

وعن العقوبة التي ينتظرها المتهمون الأربعة، قال أشرف ناجي المحامي بالنقض، لـ «الوطن»، إن القانون المصري ينص على: «عقوبة حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، هي السجن مدة لا تقل عن 6 سنوات وقد تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة».