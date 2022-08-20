حالة الطقس غدا الأحد 21-8-2022 في المحافظات.. أجواء شديدة الحرارة

أعلن خبراء الرصد والتتبع بهيئة الأرصاد الجوية في بيان قبل قليل، تفاصيل حالة الطقس غدًا الأحد على جميع الأنحاء، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس شديد الحرارة على بعض المناطق مع استمرار ارتفاع الرطوبة على مدار اليوم، ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية.

وأوضحت الهيئة في بيانها، أن حالة الطقس غدًا، ستكون شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلًا على السواحل الشمالية، حار رطب على باقي الأنحاء.

حالة الطقس غدًا

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، من التعرض المباشر لأشعة الشمس، ما يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة، كما تنشط الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية، وأجواء غائمة بشكل جزئي على السواحل الشمالية الشرقية وسط سيناء، فضلًا عن طقس مشمس على باقي مناطق الجمهورية.

وأشارت الهيئة، إلى أنّه من المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط غدًا خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يصل لـ 1.75 واتجاه الرياح شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر، فالموج خفيف لمعتدل وارتفاعه يصل لـ 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية وجنوبية غربية.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد 21 أغسطس الجاري في كل الأنحاء المختلفة، وفق توقعات هيئة الأرصاد، كالتالي:

القاهرة 36 - 25

الإسكندرية 32 - 26

وادي النطرون 35 - 25

طنطا 35 - 25

شبين الكوم 36 - 24

دمنهور 34 - 24

بلطيم 32 - 25

مطروح 31 - 24

السلوم 32- 21

سيوة 39 - 22

بورسعيد 33- 25

دمياط 32 - 25

الزقازيق 36 - 25

المنصورة 36 - 26

الإسماعيلية 37 - 24

السويس 36 - 24

العريش 34 - 24

رفح 34 - 23

رأس سدر 37 - 26

نخل 37 - 19

نويبع 37 - 27

طابا 36 - 26

كاترين 32 - 19

الطور 37- 26

شرم الشيخ 38- 29

الغردقة 38 - 28

مرسى علم 38 - 29

الفيوم 38 - 25

بني سويف 38 - 25

المنيا 39 - 25

أسيوط 39- 24

سوهاج 39 - 27

قنا 41 - 27

الأقصر 42 - 27

أسوان 42 - 29

إدفو 42 - 28

أبو سمبل 42- 28

الوادي الجديد 42 - 25

شلاتين 39 - 27

أبو رماد 38 - 27

حلايب 36 - 28

رأس حدربة 35 - 27