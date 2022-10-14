حظك اليوم برج القوس الجمعة 14-10-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج القوس شخص طفولي عفوي تغلب عليه روح وتصرفات الأطفال فهو لا يحسب الأفعال ولا الأقوال قبل فعلها أو التفوه بها، لذا دائما ما يقع في العديد من المشكلات، ورغم ذلك فهو لديه صداقات عديدة نظرا لإخلاصه وطيبه قلبه التي تجذب إليه الكثيرين والذين إذا تفهموه يصحب مقربا منهم، فهو يعتبر من أفضل الأصدقاء للمقربين منه نظرا لما يمتلكه من ميزة الاستماع بشكل جيد إلى مشاكلهم والعمل على حلها.

وفي السطور التالية، نقدم تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الجمعة الموافق 14 أكتوبر، وفقا لما قالته خبيرة الابراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

يتواجد القمر في مواجهة برجك اليوم مما يتطلب منك الحذر كما لا يجب عليك التسرع في اتخاذ القرار ويجب التفكير جيدا قبل التفوه ببعض الكلمات، واحرص على حماية حقوقك، ولا تعطِ وعودا لا يمكنك الالتزام بها، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

إذا كنت متزوجا ينصحك الفلك اليوم بأن تكون هادئا وأن تتذكّر أن أفضل حل هو التفاهم بهدوء مع شركاء الحياة حتى تصل إلى بر الأمان وتحافظ على العلاقات فيما بينكما.