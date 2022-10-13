حظك اليوم برج الميزان الخميس 13-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يرفض مولود برج الميزان الكذب والخيانة، وهو يفضل البقاء وحيدًا بدلًا من التواجد مع منافقين أو أشخاص لا يشعر معهم بالمحبة، وعلى المستوى الشخصي فهو يبادر بتقديم المساعدات والدعم على قدر احتياج الآخرين.

ولمتابعي التغيرات الفلكية وحركة الكواكب والنجوم، من مواليد برج الميزان، نعرض في التقرير التالي، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبير الأبراج عبير فؤاد، التي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الميزان، أن حظك اليوم على المستوى العملي، تكون اليوم في أفضل حالاتك، فوجود القمر في منزل الحظ، يجعلك تشعر بالسعادة والنشاط، ما يمنحك القدرة على استخدام الأدوات المهنية بأفضل الطرق، التي تجعلك ناجحًا وقادرًا على تحقيق مكاسب.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

وتضيف «فؤاد»، بينما على المستوى العائلي والشخصي، فأن حظك اليوم لمواليد هذا البرج، الحظ الجيد يمتد للمستوى الشخصي والعائلي، بسبب وجود كوكب فينوس والشمس وعطارد في مدار البرج، ما يجعلك اليوم على موعد مع لقاءات دافئة مع الشريك، ويكون بامكانك التواصل بحب مع أفراد العائلة ومن حولك.