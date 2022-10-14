بعد وفاة «فسيريس».. الحرب تشتعل بين رينيرا وشقيقها إيجون على العرش

لم يتبق سوى حلقتين على بدء رقصة التنانين ضمن أحداث المسلسل الملحمي house of the dragon، حيث إن الأحداث تصاعدت بشكل كبير مع نهاية الحلقة الثامنة من المسلسل مع وفاة الملك فسيريس.

الملك فسيريس شعل فتيل الحرب

الملك فسيريس قبل وفاته بدقائق أشعل الصراع بدون قصد بين ابنته رينيرا ولي العهد والمقرر جلوسها على العرش، وبين شقيقها إيجون الثاني بعد أن أخبر والدته اليسنت بالخطأ بأن إيجون هو الذى لابد أن يكون على العرش، حيث إن الملك وهو في سكرات الموت اعتقد أن اليسنت هي ابنته رينيرا التي كانت تسأله قبل وفاته بأيام عن إيجون الغازي الأول، وقبل وفاته وهو جالس مع اليسنت تحدث معها عن إيجون الذى اعتقدته اليسنت أنه يقصد إيجون نجلها ومع ذلك أصبحت ترى أن الملك غير رأيه وقرر أن يكون الملك من بعده نجله إيجون وليس ابنته رينيرا.

«رقصة مع التنانين» تبدأ مع تولي رينيرا

على حسب كتاب النار والدم للكاتب جورج أر أر مارتن المستمد منه المسلسل، ستتولى رينيرا الحكم لفترة زمنية قبل أن يبدأ إيجون من ضغط من والدته في مطالبتها بالحكم، ومع رفض رينيرا، ستبدأ الحرب الكبرى أحد أكبر الحروب في تاريخ الممالك السبع والتي سميت في الكتاب «رقصة مع التنانين» حيث إنها الحرب التي حاربت فيها التنانين بعضها البعض وقتلت فيها إلى أن انتصر فيها بالنهاية إيجون وجلس على كرسي العرش.