أمريكا تتردد في إرسال صواريخ «أتاكمس» إلى أوكرانيا.. ما القصة؟

يواصل القادة الأوكرانيين، الضغط على الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين بشأن توريد أنظمة دفاع جوي وأسلحة طويلة المدى، لتواصل كييف دفع هجومها المضاد ضد روسيا والرد على هجمات موسكو المكثفة، بحسب وكالة «أسوشيتيد برس» الأمريكية.

وقال لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي، أمس الأربعاء، إن الحلفاء ملتزمين بإرسال أسلحة «بأسرع وقت بقدر المستطاع»، مضيفا أن اجتماع قادة الدفاع في «بروسليس» يعمل على إرسال مجموعة واسعة من الأنظمة، تتراوح من دبابات، وعربات مدرعة، إلى دفاعات جوية، ومدافع.

وعلى الرغم من ذلك هنالك عدد من الأسلحة المتقدمة رفيعة المستوى التي تطلبها أوكرانيا، ولكن الولايات المتحدة لن توردها إلى كييف بسبب مسائل سياسية، وتكنولوجيا سرية، أو محدودية المخزونات.

أسلحة أمريكية تستلمها أوكرانيا

- أمدت الولايات المتحدة كيف بـ20 منظومة «هايمرس» الصاروخية، ووعدت بتوريد 18 منظومة أخرى.

- قال البنتاجون إنه سيسلم أول منظومتين من منظومة صواريخ «ناسامس» المتقدمة إلى أوكرانيا في غضون الأسابيع القادمة، مزودا كييف بسلاح كانت تضغط من أجل الحصول عليه في مطلع هذا العام، حيث أن هذا النظام سيوفر حماية من متوسطة إلى طويلة المدى ضد الهجمات الصاروخية الروسية.

- وتوصل الآن ألمانيا أول منظومة دفاع جوي من طراز «آيرس – تي » أرض – جو، والتي يصل مداها إلى 40 كم، إلى كييف.

- بشكل عام أرسلت الولايات المتحدة إلى أوكرانيا 16.8 مليار دولار على شكل أسلحة ومساعدات أخرى منذ اندلاع الأزمة الروسية – الأوكرانية في فبراير الماضي، هذه المساعدات تضمنت مئات من عربات القتال المدرعة، و142 مدفع ذاتي الحركة عيار 155 ملم، و880 ألف قذيفة لتلك المدافع، بجانب الآلاف من أسلحة «جافلين» المضادة للدبابات و«ستينجر» المضادة للطائرات، وأخيرا 60 مليون طلقة للأسلحة الرشاشة.

أسلحة لن تحصل عليها أوكرانيا

في حين أن مصدر قلق الولايات المتحدة الرئيسي أن الأسلحة ذو المدايات الكبيرة يمكن أن تُستخدم ضد أهداف داخل روسيا، بحسب ما قاله براد بومان، كبير مديري مركز القوة العسكرية والسياسية في مؤسسة الدفاع عن الديمقرطايات، بحسب وكالة «أسوشيتيد برس» الأمريكية.

- وتعد منظومة الصواريخ التكتيكية للجيش المعروفة بـ«ATACMS»، إحدى تلك الأسلحة التي طالب بها «زيلينسكي» بشكل متكرر، إذ ستمنح أوكرانيا القدرة على ضرب أهداف روسية من مسافة تصل إلى 300 كم، وهذا ما يتنافى مع القلق الأمريكي بخصوص ضرب أهداف داخل روسيا.

- بصورة مماثلة، يبدو أن الولايات المتحدة لن ترسل نظام «باتريوت» المتطور للغاية إلى أوكرانيا، والذي يستطيع أن يضرب صواريخ بالستية.

وقال جي دي ويليامز، باحث دفاعي في مؤسسة «راند» للأبحاث السياسية، إن أنظمة الـ«باتريوت» متصلة ببعض شبكات القيادة والسيطرة الحساسة التابعة للولايات المتحدة، إذ تتطلب وجود جنود للولايات المتحدة على الأرض لتشغيل تلك الوحدات، وهو الأمر الذي استبعدته الإدارة الأمريكية، وجود جنود أمريكيين داخل أوكرانيا.