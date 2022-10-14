مصرع عامل وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم دراجتين ناريتين ببني سويف

لقى عامل مصرعه وأصيب 4 آخرين، مساء الخميس، في حادث تصادم دراجتين ناريتين بالطريق الزراعي بقرية الميمون التابعة لمركز الواسطي شمال محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، فيما جرى إيداع الجثة مشرحة المستشفى ذاته.

بلاغ بتصادم دراجتين بخاريتين في بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجتين ناريتين بطريق قرية الميمون، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وسرعة توجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

3 سيارات إسعاف لنقل المتوفى والمصابين إلى مستشفى بني سويف

دفع مرفق اسعاف بني سويف بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، حيث جرى نقل متوفى إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق، و4 مصابين إلى طوارئ المستشفى ذاتها لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المتوفى والمصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث هم: «أحمد ربيع محمد، 25 سنة، عامل، مقيم قرية أشمنت، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، وسحجات وكدمات بالجسم، وحمدي صالح أحمد، 35 سنة، عامل، مقيم قرية الميمون، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات بالجسم، وعبد النبي صابر راشد، 45 سنة، عامل، مقيم قرية الميمون، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات بالجسم، ومصطفى محمد صالح، 32 سنة، عامل، مقيم قرية أشمنت، مصاب كدمة بالصدر وجرح قطعي بالفم».

كما تبين أن الحادث أسفر عن حالة وفاة لعامل يدعى أحمد صالح أحمد، 36 سنة، مقيم قرية قمن العروس بمركز الواسطي وجرى إيداع جثته مشرحة مستشفى الجامعة.