كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 23 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، أكثر من 23 ألفا و583 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» من بينها 60 حالة وافدة من الخارج و35 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وأشارت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» في البلاد إلى أكثر من 25 مليون حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 28 ألفا و783 حالة وفاة.

249 إصابة بـ«كورونا» في البر الرئيسي الصيني

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية، 249 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» في البر الرئيسي للبلاد، امس الخميس، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأشارت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية في تقرير يومي، إلى أن من بين الإصابات المسجلة، 56 حالة في منغوليا الداخلية و53 إصابة في قوانجدونج.

وقالت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الخميس إن حالة الطوارئ الصحية العامة لـ«كورونا» ستستمر حتى 11 يناير المقبل حيث يستعد المسؤولون بالولايات المتحدة الأمريكية، لارتفاع عدد الحالات هذا الشتاء.

توقف الحكومة الفيدرالية عن إرسال اختبارات «كورونا» المجانية عبر البريد

وفي شهر سبتمبر الماضي، توقفت الحكومة الفيدرالية عن إرسال اختبارات «كورونا» المجانية عبر البريد، مبررة الأمر بنفاد الأموال.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن حالة الطوارئ الصحية العامة، التي تم الإعلان عنها لأول مرة في يناير 2020 وتجددت كل 90 يومًا منذ ذلك الحين، أدت إلى تغيير طريقة تقديم الخدمات الصحية بالولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير.

ومنذ بداية العام الجاري 2022، ضغط الجمهوريون على إدارة بايدن لإنهاء حالة الطوارئ الصحية العامة،

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حث في وقت سابق، «الكونجرس» على تقديم مساعدات إضافية بمليارات الدولارات لدفع ثمن لقاحات «كورونا» واختباره.