تشييع جثمان عامل لقي مصرعه في تصادم دراجتين ناريتين بسوهاج

شيع المئات من أهالي مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، جنازة عامل ثلاثيني لقي مصرعه في حادث اصطدام دراجتين ناريتين، ما أدى إلى مصرع وإصابة شخصين.

وكانت جهات التحقيق المختصة بمركز طهطا صرحت بدفن عامل ثلاثيني بعد مصرعه إثر إصابته كسر بالجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، عقب تعرضه لحادث تصادم دراجتين نارييتن، وإصابة آخر، على الطريق بدائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

إخطار بحادث تصادم

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بوجود حادث تصادم ومتوفى ومصاب دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية قيادة «ع. ع. ع. م»، 34 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة بخارية قيادة المدعو «ن. م. ع. ح»، 53 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، وأسفر الحادث عن وفاة قائد الدراجة البخارية الأولى، وإصابة قائد الدراجة البخارية الثانية باشتباه كسر بالقدم والكاحل الأيسر وسحجات متفرقة بالجسم، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام، والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

لا توجد شبهة جنائية

وأفاد قائد الدراجة الثانية وشقيق المتوفى «س. ع»، 33 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، بمضمون ما تقدم، ونفى الأخير الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت جهات التحقيقات المختصة التحقيق.