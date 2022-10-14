طائرات حربية لكوريا الشمالية تحلق قرب جارتها الجنوبية

حذرت كوريا الجنوبية جارتها كوريا الشمالية من عواقب وخيمة حال تنفيذ الأخيرة هجوما ضد الأولى، بحسب نبأ عاجل نقلته قناة «العربية» منذ قليل، التحذير الذي يأتي في وقت اشتعلت فيه التوترات بين الكوريتين، حيث حلقت طائرات تابعة لبيونج يانج بالقرب من حدودهما المشتركة وإطلاق صاروخ جديد.

وذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية أن الطائرات الكورية الشمالية اقتربت من منطقة حظر الطيران المتداخلة على الحدود بين وفقًا لهيئة الأركان المشتركة في الجنوب، في خطوة اتبعتها بيونج يانج بعد ساعات قليلة بإطلاق صاروخها السابع والعشرين هذا العام.

طائرات كوريا الشمالية تقترب من منطقة الحدود

وقالت هيئة الأركان المشتركة إن طائرات كوريا الشمالية كانت في وقت من الأوقات على بعد 12 كيلومترا (7.5 ميلا) من الحد الشمالي لخط ترسيم الحدود العسكري الذي يمتد أسفل وسط المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل الكوريتين.

وردت كوريا الجنوبية في المقابل بطائرات مقاتلة، بما في ذلك طائراتها من طراز F-35، وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية التي تديرها الدولة في كوريا الشمالية إن الإجراءات جاءت ردا على 10 ساعات من التدريبات بالذخيرة الحية لكوريا الجنوبية بالقرب من الحدود.

كوريا الجنوبية تجري مناورة بالمدفعية

وأكد الجيش الكوري الجنوبي لشبكة «سي إن إن» أن مناورة مدفعية أجريت على بعد 10 كيلومترات (6 أميال) من الحدود ، لكنه قال إنها لم تنتهك اتفاقًا مع كوريا الشمالية ينظم مثل هذه التدريبات.

وبدلاً من ذلك، تدعي سول أن بيونج يانج انتهكت الاتفاق في وقت سابق اليوم بإطلاق 170 طلقة مدفعية في البحر قبالة ساحلها الغربي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إن إطلاق القصف المدفعي على المناطق البحرية العازلة هو انتهاك واضح لاتفاق 19 سبتمبر العسكري، وإطلاق صواريخ باليستية قصيرة المدى يعد انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

تحذير من الزعيم الكوري الشمالي

وجاء النشاط العسكري على جانبي الحدود بعد ساعات فقط من تحذير الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون من أن قواته النووية مستعدة تمامًا لـ «حرب فعلية».

وقال كيم في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المركزية الكورية: «قواتنا القتالية النووية أثبتت مرة أخرى استعدادها الكامل لحرب فعلية لوضع الأعداء تحت سيطرتهم».