مواقيت الصلاة في مصر اليوم السبت 15-10-2022

أعلنت الهيئة المصرية للمساحة، مواقيت الصلاة في مختلف محافظات الجمهورية اليوم السبت الموافق 15 أكتوبر الحالي، إذ تعلنها بشكل يومي لتكون مرجعًا للمواطنين لمواعيد الصلاة الصحيحة في كل محافظة.

وتقدم «الوطن» مواقيت الصلاة في محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية والشرقية، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر الساعة 4:30 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:41 صباحًا.

موعد أذان العصر الساعة 2:57 عصرا.

موعد أذان المغرب الساعة 5:24 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 6:42 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر الساعة 4:30 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:41 صباحًا.

موعد أذان العصر الساعة 2:57 عصرا.

موعد أذان المغرب الساعة 5:25 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 6:42 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر 4:35 صباحًا.

موعد أذان الظهر 11:46 صباحًا.

موعد أذان العصر 3:01 عصرا.

موعد أذان المغرب 5:29 مساءً.

موعد أذان العشاء 6:47 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

موعد أذان الفجر الساعة 4:28 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:39 صباحًا.

موعد أذان العصر الساعة 2:55 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 5:22 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 6:40 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

موعد أذان الفجر الساعة 4:31 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:41 صباحًا.

موعد أذان العصر الساعة 2:59 عصرا.

موعد أذان المغرب الساعة 5:27 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 6:42 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر الساعة 4:29 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:39 صباحًا.

موعد أذان العصر الساعة 2:57 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 5:25 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 6:40 مساءً.