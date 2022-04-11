استقرار أسعار الأسماك في دمياط.. كيلو الشبار من 20 إلى 60 جنيها

شهد سوق السمك بمنطقة القنطرة بمدينة دمياط إقبالا كبيرا من المواطنين الذين يفضلون تناول الاسماك خلال شهر رمضان، نظرا لكونه وجبة خفيفة ومفيدة بعد ساعات طويلة من الصيام.

وشهدت أسعار الأسماك حالة من الاستقرار خلال الأسبوع الجارى، حث يتراوح سعر كيلو سمك الشبار الأبيض من 20 إلى 30 جنيها والشبارالأخضر من 40 إلى 60 جنيها والبلطى من 25 إلى 40 جنيها، حسب الحجم، كما تراوح سعر البوري من 50 إلى 90 جنيها وأسعار الطوبار من 40 إلى 80 جنيها، بينما تبدأ أسعار الجمبرى والسيبيا والكابوريا والغطيان والدنيس من 100 جنيه للكيلو، أما البربَونيَ متوسط الحجم يبدأ من 70 الى 90 جنيها، بينما الحجم الكبير 120 جنيها، وبلغ سعر اللوت 80 جنيها.

توقعات بانخفاض الأسعار بعد عيد الفطر

وتوقع مجدى البداوى رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بدمياط، انخفاض سعر الأسماك بنهاية شهر رمضان الكريم وعقب إجازة عيد الفطر مع زيادة المعروض من الأسماك وإنتهاء موسم تمليح الفسيخ حيث تم سحب كميات كبيرة من الطوبار والبورى بغرض التمليح إستعداد لموسم شم النسيم.

وأضاف لـ«الوطن» أنه بإنتهاء موسم التمليح تتوافر الكميات المعروضة من الاسماك وتنخفض الاسعار عن الاسعار الحالية.

وأشار البداوى الى أن هناك إقبالا كبيرا من أهالى دمياط على شراء سمك الشبار المبطرخ الذى يتراوح سعره بين 40 و60 جنيها، فضلا عن الاسماك المجمدة من السردين والسوار والسواريدية والتى يتراوح سعرها من 25 الى 30 جنيها.

أسعار الأسماك في دمياط

وعن الأسعار فى أسواق دمياط اليوم الاثنين، قال البداوى إن سعر الشبار الأبيض من 20 إلى 30 جنيها والشبار الأخضر من 40 إلى 60 جنيها والبلطى من 25 إلى 40 جنيها حسب الحجم، كما يتراوح سعر البوري من 50 إلى 90 جنيها وأسعار الطوبار من 40 إلى 80 جنيها، الجمبرى من 100 إلى 300 جنيها والسيبيا والكابوريا والغطيان والدنيس 100 جنيه للكيلو، أما البربَونيَ متوسط الحجم فيبدأ من 70 الى 90 جنيها، بينما الحجم الكبير 120جنيها، وبلغ سعر اللوت 80 جنيها والقاروص 160 جنيهًا، والحنشان من 150 إلى 350 جنيها وغطيان موسى من 70 إلى 130 جنيها.